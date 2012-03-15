Норвежский военно-транспортный самолет пропал в Швеции

Авиадиспетчеры потеряли во второй половине дня контакт с норвежским военно-транспортным самолетом "Геркулес", направлявшимся из Норвегии в Швецию, сообщает РИА «Новости».

На борту находится пять человек, все норвежцы. Самолет направлялся в аэропорт шведского северного города Кируна, чтобы забрать оттуда персонал.

Связь с экипажем была потеряна в 14.43 (19.43 по киевскому времени), когда "Геркулес" находился в 80 километрах к западу от Кируны. В поиске пропавших задействованы два вертолета и самолет спасателей. Поисковые работы осложняются плохими метеоусловиями.

"Непонятным является то, что не сработал аварийный сигнал, что происходит в случах, когда самолет терпит крушение. Быть может, он совершил аварийную посадку и находится в радиотени", - сказал представитель спасательной службы Швеции Йонас СУНДИН.

Не исключается и то, что пропавший "Геркулес" потерпел крушение, отмечает агентство.

Самолет принимал участие в военных учениях Golden Response, регулярно организуемых в зимних условиях с привлечением как военных из стран НАТО, так и из стран-участников программы "Партнерство ради мира". Маневры в этом году проводятся под норвежским командованием.