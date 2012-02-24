ЦИК Латвии утвердил итоги референдума по статусу русского языка

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии официально утвердила результаты прошедшего в субботу референдума, на котором жители страны высказались против предоставления русскому языку статуса государственного.

Как передает РИА «Новости», референдум прошел в республике 18 февраля. Против признания русского языка вторым государственным в Латвии проголосовали 821,722 тысячи человек, или 74,8%, за - 273,347 тыс., или 24,9%. Таким образом, большинство граждан страны не поддержало предоставление русскому языку государственного статуса.

На заседании в четверг ЦИК официально утвердил результаты референдума.

Как сообщал УНИАН. Президент Латвии Андрис БЕРЗИНЬШ поблагодарил граждан страны, которые на референдуме проголосовали против предоставления русскому языку государственного статуса.

"Благодарю всех, кто встал на защиту государственного языка и Латвии как единственной страны в мире, где латышский язык, народные традиции и все латышское могут существовать, развиваться и объединять всех, кто является истинными патриотами этой страны", - сказал А.БЕРЗИНЬШ.

По словам президента Латвии, референдум стал серьезным уроком для общества.

"Я благодарю всех, кто сумел сохранить в накаленной атмосфере референдума хладнокровие и толерантность, не поддался на провокации и разжигание вражды. Одновременно нам нужно помнить, что с референдумом ничего не заканчивается. Все, кто хочет здесь жить на основе взаимного уважения и понимания, должны немедленно начать дискуссию, диалог о том, как преодолеть подозрения, обиды и недоразумения. В противном случае люди с экстремистскими взглядами смогут так же манипулировать нашим обществом, как это нередко случалось раньше", - сказал А.БЕРЗИНЬШ.

На данный момент в республике один государственный язык - латышский.

В Латвии проживают 2,1 миллиона человек. Из них 319 тысяч человек являются негражданами - лицами, постоянно проживающими в республике, но имеющими ряд ограничений в правах. В частности, неграждане не могут участвовать в выборах и референдумах.