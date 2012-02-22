В Австралии сложили самую высокую в мире блинную башню

21 февраля в Австралии был побит мировой рекорд высоты башни, сложенной из блинов, сообщает ABC News. Достижение было установлено поваром Энди Робелем в Мельбурне. Кулинар сумел сложить блины в стопку высотой 76 сантиметров. Предыдущий рекорд высоты блинной стопки был равен 74 сантиметрам.

По словам Робеля, он и его помощники тренировались около пятидесяти часов для того, чтобы установить рекорд высоты блинной башни. В 2011 году австралийский повар также пытался сложить самую высокую блинную стопку в мире, но тогда потерпел неудачу, так как башня развалилась на отметке в 61 сантиметр.

Складывание блинной башни было приурочено к празднованию Жирного вторника, традиционному торжеству, предшествующему началу Великого поста. Жирный вторник в 2012 году выпал на 21 февраля. В этот день во многих странах мира организуются массовые гулянья с угощениями в виде блинов из разных сортов муки.

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