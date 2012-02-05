Сирийцы захватили посольство РФ в Ливии

Около двухсот сирийцев ворвались в Посольство России в ливийской столице Триполи, сообщает Lenta.ru cо ссылкой на Agence France-Presse.

Нападавшие подняли над резиденцией российского посла флаг сирийской оппозиции. Толпа скандировала антироссийские лозунги в знак поддержки резолюции Совбеза ООН по Сирии, которую Россия и Китай заблокировали накануне.

При этом, как заявил представитель Сирийского национального совета (одного из координирующих органов оппозиции), никакого насилия по отношению к сотрудникам российского посольства не было.

С резким осуждением позиции России и Китая по Сирии выступили в воскресенье официальные представители США, Великобритании и Франции. Они выразили мнение, что действия России и Китая могут привести к ожесточению противостояния внутри Сирии, которое в любой момент может вылиться в гражданскую войну.

Глубокое сожаление по поводу вето высказал и Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун, отметив, что подобные прецеденты подрывают имидж организации. Также позицию Москвы осудила Организация исламского сотрудничества, в которой Россия является участником-наблюдателем.