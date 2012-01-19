В Киргизии заключенные колоний и СИЗО начали организованную голодовку

Заключенные большинства колоний и СИЗО Киргизии присоединились к голодовке, которая в понедельник началась в нескольких колониях после бунта в СИЗО.

Как сообщает РИА «Новости», утром в понедельник в СИЗО-1, расположенном в центре Бишкека, вспыхнул бунт. Заключенные подожгли матрасы, организовав пожар на втором этаже здания, часть из них вскрыла себе вены. Для восстановления порядка на территорию был введен спецназ, которому удалось к обеду навести порядок в спецучреждении. При наведении порядка пострадали около 30 заключенных и пять сотрудников Госслужбы исполнения наказаний.

Всего в стране свыше полутора десятков исправколоний и СИЗО.

По словам пресс-секретаря Госслужбы исполнения наказаний Жолдошбека БУСУРМАНКУЛОВА, заключенные требуют «обеспечить свободу передвижения» по следственному изолятору для криминальных авторитетов.

Власти Киргизии объявили о начале борьбы с криминалом, в том числе наведении порядка в местах лишения свободы. В частности, в ряде СИЗО стала устанавливаться спецаппаратура для глушения сигнала операторов мобильной связи и камеры видеонаблюдения. Кроме того, так называемые положенцы – лидеры криминального мира, ранее незаконно имевшие полную свободу передвижения в рамках СИЗО, были переведены на общие условия содержания под стражей.