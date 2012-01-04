В Праге захоронили урну с прахом Вацлава Гавела

В Праге сегодня была захоронена урна с прахом бывшего президента Чехословакии и первого президента Чехии Вацлава Гавела, который скончался 18 декабря 2011 года после тяжелой продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

На церемонии присутствовали его вдова Дагмар, брат Иван и другие члены семьи, передает ИТАР-ТАСС.

Теперь урна будет храниться в семейном склепе на кладбище на Виноградах, где также покоятся первая жена Вацлава Гавела и его родители. Как завещал сам Гавел, на его надгробии не будет никаких титулов, а только имя, фамилия и даты жизни.

Официальная церемония прощания с политиком прошла 23 декабря в кафедральном соборе Святого Вита в чешской столице. В тот день в соборе собралось несколько сотен гостей, среди которых были бывшие и действующие президенты европейских стран, а также бывший госсекретарь США Мадлен ОЛБРАЙТ, премьер-министр Великобритании Дэвид КЭМЕРОН, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, действующий госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН и ее супруг экс-президент Билл КЛИНТОН..

На площадях Пражского града при помощи специально установленных здесь экранов за церемонией следили тысячи чехов, посчитавшие своим долгом хотя бы на расстоянии принять участие в литургии. В завершение церемонии над городом прогремел 21 выстрел из пушек, установленных на горе Петршин.

Вацлав Гавел был последним президентом Чехословакии с 1989 по 1992 годы и первым президентом Чехии с 1993 по 2002 годы. Во время "бархатной" революции в ноябре 1989 года возглавлял демократическое движение "Гражданский форум" и принимал участие в переговорах о передаче власти оппозиции, напоминает NEWSru.