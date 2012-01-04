В Польше уволили отвечающего за безопасность на Евро-2012

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК освободил заместителя министра внутренних дел Адама РАПАЦКОГО, который среди прочего отвечал за безопасность проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь польского МВД Магожата ВОЗНЯК.

"Глава МВД Яцек ЦИХОЦКИЙ подал главе правительства представление на увольнение Адама РАПАЦКОГО в понедельник вечером, и во вторник премьер освободил его", - сказала пресс-секретарь.

Собеседник агентства заверила, что освобождение 52-летнего генерала А.РАПАЦКОГО, работавшего в министерстве четыре года, не повлияет на подготовку Польши к Евро-2012.

Она добавила, что заместитель министра, кроме подготовки к Евро-2012, также отвечал за контроль над полицией и Бюро охраны правительства (BOR).

Пресс-служба МВД Польши сообщила УНИАН, что новым заместителем министра внутренних дел стал 38-летний частный предприниматель Михал ДЕСКУР.

Согласно сообщению, новый заместитель министра, который получил высшее образование в Экономической академии в Кракове и во французской Ecole Superieure de CommerceClermont-Ferrand, в 1997-2000 гг. работал в аудиторской фирме Deloitte & Touche. Последние 11 лет М.ДЕСКУР возглавлял консалтинговую фирму CTN Polska, соучредителем которой он был.