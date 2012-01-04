В Египте - две аварии с участием экскурсионных автобусов: 9 погибших

Две за день серьезные дорожные автоаварии произошли в Египте с участием иностранцев.

Сегодня утром в результате ДТП с участием экскурсионного автобуса к северо-востоку от Каира погибли девять египтян. Еще 13 человек пострадали, сообщает NEWSru.

Позднее автобус, в котором находились иностранные туристы, перевернулся в районе городка Рас-Судр в 250 км от Каира на побережье Красного моря.

Как сообщили представители местной полиции, среди пострадавших - девять туристов из Дании и трое египтян, в том числе гид и водитель. Четыре человека в тяжелом состоянии были доставлены в столичный госпиталь Насера. Большинство получили порезы, ушибы и переломы, передает ИТАР-ТАСС.

Известно, что туристы направлялись из Шарм-эш-Шейха в Каир на экскурсию. Что именно стало причиной ДТП, пока не известно. Расследованием инцидента уже занялась местная прокуратура.