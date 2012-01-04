Назарбаев продлил чрезвычайное положение в Жанаозене

Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ продлил режим чрезвычайного положения в Жанаозене до конца января 2012 года. Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Чрезвычайное положение продлено до 7 часов утра 31 января. Правительству Казахстана предписано совместно с уполномоченными государственными органами принять необходимые меры, вытекающие из указа президента.

Напомним, 16 декабря 2011 года в казахском городе Жанаозене произошли массовые беспорядки, в которых погибли 15 человек и десятки получили ранения. В городе были сожжены десятки зданий, уничтожено также имущество физических и юридических лиц, сожжены автомобили. Беспорядкам предшествовала многомесячная забастовка работников нефтяных компаний, недовольных уровнем своей заработной платы. Судом эта забастовка была признана незаконной, ее участники уволены. При этом, по словам очевидцев, главными зачинщиками погромов были не сотрудники "Озенмунайгаз", а некие сторонние провокаторы. Вскоре после начала беспорядков в город был введен спецназ и внутренние войска, которые жестко подавили волнения.

Президент Казахстана Н.НАЗАРБАЕВ 17 декабря ввел в городе чрезвычайное положение до 5 января 2012 г. Согласно ЧП, в городе действует комендантский час, ограничено движение, запрещены митинги, ограничена фото- и видеосъемка и использование копировально-множительной техники.