В Беларуси сегодня резко вырос курс доллара - с 8 тыс. 350 белорусских рублей до 8 тыс. 400 белорусских рублей за один доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, эти результаты обнародованы Белорусской валютно-фондовой биржей по результатам сегодняшних торгов.

Такой резкий рост доллара в Беларуси отмечается впервые за последние месяцы.

Стоимость евро также увеличилась - с 10 тысяч 850 белорусских рублей до 10 тысяч 950 белорусских рублей.

Торги российским рублем приостановлены в связи с выходными днями в России.

Как сообщал УНИАН, год назад, с 1 января 2011 года, в Беларуси произошел обвал национальной валюты.

В мае 2011 года Национальный банк Беларуси вынужден был объявить о девальвации белорусского рубля на 55%. В результате такого решения автомобильное топливо в Беларуси подорожало на 20%, а обещанная Президентом Александром ЛУКАШЕНКО средняя зарплата в 500 долларов, по подсчетам независимых экономистов, сократилась до 200 долларов.

В течение 2011 года белорусский рубль обесценился более чем на 70%.