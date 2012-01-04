В США начались предварительные выборы

После подсчета около половины голосов на предварительных выборах в американском штате Айова лидируют два кандидата: бывший губернатор штата Массачусетс Мит Ромни и бывший сенатор от штата Пенсильвания Рик Санторум. У обоих по 24% голосов. Третье место занимает конгрессмен с консервативной программой Рон Пол - 22%.

В выборах кандидата от Республиканской партии на президентские выборы 2012-го года приняли участие около 120 тыс. жителей штата.

Результаты собраний в Айове по давней традиции считаются первым официальным рейтингом кандидатов и демонстрируют их шансы выйти в лидеры президентской гонки. Вместе с тем, первым фактическим голосованием станут предварительные выборы в штате Нью-Гемпшир, которые назначены на 10 января.