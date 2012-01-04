Греция начнет разработку собственной нефти

Греция рассчитывает уже в текущем году наладить разработку собственных нефтяных месторождений, заявил во вторник журналистам в Афинах замминистра окружающей среды и энергетики Яннис Маниатис.

"До конца 2012 года будет установлен первый бур", - сказал Маниатис после встречи с премьер-министром Лукасом Пападимосом, на которой обсуждались энергетические вопросы.

Ранее на этой неделе Греция объявила тендер на разработку трех нефтяных месторождений на западе страны: в Ионическом море близ города Катаколон и в Патрасском заливе, а также на суше близ города Янина (область Эпир). Их объем оценивается в 250 миллионов баррелей.

До марта текущего года ожидается объявление тендера на проведение сейсмологических исследований на других участках в Ионическом море, а также южнее Крита.

Греция в настоящий момент импортирует большую часть энергоресурсов, компенсируя небольшой процент внутреннего потребления за счет добычи бурого угля-лигнита, передает корреспондент РИА Новости.