США ответили на угрозы со стороны Ирана

Соединенные Штаты не будут уменьшать число своих военных кораблей в Персидском заливе - несмотря на угрозы со стороны Ирана, сообщает Радио Свобода.



Представитель Пентагона Джордж Литтл заявил, что присутствие авианосцев на Ближнем Востоке необходимо для обеспечения операций вооруженных сил США в Афганистане. Ранее один из военачальников Билл Спикс отметил, что американское военное присутствие чрезвычайно важно для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в регионе.

Угрозы Ирана предпринять меры в том случае, если американский авианосец, недавно покинувший район иранских учений, вернется в Персидский залив, свидетельствуют о внутренних проблемах страны, заявил журналистам официальный представитель Белого дома Джей Карни.



Командующий иранской армией Атаолла Салехи во вторник пригрозил Соединенным Штатам ответными мерами в случае, если американский авианосец, названия которого он не привел, вернется в Персидский залив. "Иран - не та страна, которая предупреждает дважды", - заявил он.

Обострение ситуации произошло после заявлений иранских властей о возможном перекрытии Ормузского пролива в случае ужесточения международных санкций из-за ядерной программы страны.