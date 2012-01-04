Жители Молдовы требуют убрать российских военных

В Молдове несколько десятков человек сегодня пикетировали миротворческий пост в зоне безопасности в Приднестровье.



Это – вторая протестная акция в связи с гибелью 1 января гражданина Молдовы, который не остановился по требованию российского миротворца и был застрелен.



В понедельник жители двух сел Дубоссарского района выступили с требованием снять миротворческие посты на берегах Днестра до конца недели, угрожая, в противном случае, убрать посты своими силами.



Премьер-министр Влад Филат заявил, что правительство продолжит расследование трагического инцидента, а вопрос об эффективности миротворческих сил в регионе будет изучен и поставлен на обсуждение.

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Украина надеется на объективное и непредвзятое расследование гибели гражданина Молдовы в Зоне безопасности приднестровского конфликта. Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины выражает глубокое сожаление по поводу досадного инцидента, случившегося 1 января в Зоне безопасности приднестровского конфликта, который привел к трагической гибели гражданина Республики Молдова Вадима Писаря.

Как подчеркнули в министерстве, украинская сторона выражает надежду на объективное и непредвзятое расследование этого инцидента, и исходит из того, что по результатам этого расследования все причастные стороны, кроме всего прочего, должны сделать надлежащие выводы и принять соответствующие меры с целью исключения возможности повторения подобных случаев.

Также в МИД подчеркнули, что украинская сторона подтверждает готовность активно участвовать в дискуссиях по вопросам демилитаризации региона и соответствующей трансформации нынешней миротворческой операции на Днестре в мирогарантийную под эгидой ОБСЕ в контексте урегулирования приднестровского конфликта.

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Как сообщалось, утром 1 января 2012 российский военнослужащий миротворческих сил в Зоне безопасности Приднестровского региона смертельно ранил местного жителя, который находился за рулем автомобиля. Трагедия произошла на КПП № 9, расположенном на мосту через Днестр между приднестровским селом Пирита и молдавским городком Вадул-луй-Воде.

Житель села Пирита, 19-летний В.Писарб на автомобиле "ВАЗ-2101" сломал ограждение на посту и продолжил движение, невзирая на сигнал постовых остановиться. Спустя некоторое время водитель автомобиля "ВАЗ" вернулся на этот же участок дороги, не подчинился повторному требованию миротворцев остановиться, и продолжил движение. Начальник смены миротворцев сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Одна из пуль тяжело ранила водителя автомобиля в область спины. Он был доставлен в больницу, где спустя некоторое время умер.