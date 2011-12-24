Ким Чен Ир умер, потому что корейцы мало работали, - заявил математик

Если бы все корейцы работали более настойчиво, Ким Чен Ир не умер бы от крайнего переутомления в результате непрерывных инспекционных поездок, заявил Сон Ок Хен, декан математического факультета университета имени Ким Ир Сена.

По его словам, "никто не мог предположить, что Ким Чен Ир испытывает такое сильное напряжение во время поездок. Вместе с тем, творческий коллектив университета полон решимости воплотить в жизнь великие замыслы умершего лидера в области развития науки и технологии, а также идти впереди всех под руководством Ким Чен Ына ".

Как сообщалось, руководство Северной Кореи 19 декабря объявило, что Ким Чен Ир умер от сердечного приступа в своем бронепоезде, совершая поездку по стране.

Однако, директор национальной разведывательной службы Южной Кореи Вон Сей Хун заявил, что власти КНДР скрыли истинные обстоятельства смерти Ким Чен Ира.

Новым лидером Северной Кореи стал младший сын покойного вождя Ким Чен Ын.

ТСН