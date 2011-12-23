Новым главой Европейского инвестбанка станет немецкий госчиновник

Член немецкого правительства Вернер ХОЙЕР утвержден новым президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Как сообщает ИТАР-ТАСС, сейчас В.ХОЙЕР занимает пост государственного министра в МИД ФРГ.

1 января 2012 года он сменит Филипа МАЙШТАДТА, который возглавлял ЕИБ последних 12 лет. В.ХОЙЕР станет 7-м президентом ЕИБ, который является инвестиционным банком для всех 27 стран Евросоюза.

Европейский инвестиционный банк был создан в 1958 году, его штаб-квартира расположена в Люксембурге.