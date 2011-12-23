Новым главой Европейского инвестбанка станет немецкий госчиновник
22:21, 23 декабря 2011Мир
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Сейчас - госминистр в МИД ФРГ
Член немецкого правительства Вернер ХОЙЕР утвержден новым президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
Как сообщает ИТАР-ТАСС, сейчас В.ХОЙЕР занимает пост государственного министра в МИД ФРГ.
1 января 2012 года он сменит Филипа МАЙШТАДТА, который возглавлял ЕИБ последних 12 лет. В.ХОЙЕР станет 7-м президентом ЕИБ, который является инвестиционным банком для всех 27 стран Евросоюза.
Европейский инвестиционный банк был создан в 1958 году, его штаб-квартира расположена в Люксембурге.
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