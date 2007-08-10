Миссия ООН в Ираке продлена на год

Совет безопасности ООН принял решение продлить присутствие миссии ООН в Ираке, срок которого истек в пятницу. Как сообщает AFP, резолюция, единогласно утвержденная 15 членами совета, продлила этот срок еще на год. Более того, документ предписывает посланникам ООН "как только позволят обстоятельства" оказывать помощь и поддержку иракскому правительству в политической и экономической сферах, а также консультировать по вопросам, связанным с выборами, беженцами и правами человека.

В резолюции также подчеркивается важная для миссии ООН роль многонациональных сил, обеспечивающих безопасность персонала. Организация позволяет жить в Ираке штату численностью не более 65 человек с тех пор, как в 2003 году в результате взрыва погибло 22 сотрудника, включая главу представительства ООН Сержио Виейра Де Мелло (Sergio Vieira de Mello). Однако сейчас не исключается, что в октябре 2007 года штат сотрудников будет увеличен до 95 человек.