Помощник Медведева говорит, что СНГ - живой механизм и хоронить его рано

Содружество независимых государств (СНГ), отмечающее 20-летие, по-прежнему остается живым и полезным механизмом, хотя на постсоветском пространстве появляются более продвинутые и узкоспециализированные форматы интеграции.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил журналистам помощник президента РФ Сергей ПРИХОДЬКО.

"Я считаю, что это (СНГ) такой живой и полезный механизм, который реагирует и на новые политические реалии в каждой отдельной стране, и на доминирующие настроения в том, что касается интеграции. Хоронить СНГ рано. По крайней мере, у нас такие ощущения, что никто этого и не собирается делать", - сказал С.ПРИХОДЬКО.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Москве состоится заседание Совета глав государств СНГ, посвященное 20-летию Содружества.

Справка УНИАН. Содружество независимых государств создано в соответствии с Соглашением о СНГ от 8 декабря 1991 года между Беларусью, Россией и Украиной. 21 декабря 1991 г. Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина подписали Протокол к этому Соглашению, в соответствии с которым все эти государства стали государствами-основателями СНГ. 22 января 1993 года государства-основатели СНГ, кроме Туркменистана и Украины, подписали Устав СНГ, а в декабре 1993 года к ним присоединилась Грузия. 18 августа 2008 года начался, а 18 августа 2009 года завершился процесс выхода из СНГ Грузии. Таким образом, сейчас в состав СНГ входят 11 стран-участниц. Украина не является членом СНГ, поскольку не подписала его Устав. По своему статусу Украина - одна из стран-основательниц, страна-участница СНГ.