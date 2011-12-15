Эксперт: Отношения Украины и Франции не должны зависеть от дела Тимошенко

Член комитета по иностранным делам Национального собрания Франции Леонель ЛЮКА считает, что развитие французско-украинских отношений не должно зависеть от исхода дела экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

"Это было бы недальновидной политикой", - заявил он на встрече с делегацией украинских депутатов и экспертов в Париже 14 декабря. Как передают «Подробности», на встрече обсуждались проблемы коррупции в Украине, антикоррупционные меры, предпринимаемые сегодня властями, а также дело Ю.ТИМОШЕНКО.

Во встречах с парламентариями от Союза за народное движение (партия действующего Президента Франции Николя САРКОЗИ) и с депутатами от Социалистической партии приняли участие народные депутаты Украины от Партии регионов Олег НАДОША, Владимир ОЛЕЙНИК, экс-глава СБУ Игорь СМЕШКО, бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай ОБИХОД, советник Президента Украины Дмитрий ВЫДРИН, Посол Украины во Франции Александр КУПЧИШИН. С французской стороны на встречах присутствовали депутаты Национального собрания Франции Л.ЛЮКА, Клод ГУАГЕН, Жан-Кристоф КАМБАДЕЛИЗ и профессор права Парижского университета Ги КАРКАССОН.

В ходе встречи "регионал" В.ОЛЕЙНИК заявил, что дело бывшей главы Кабмина не является политическим. "Все претензии носят правовой характер. И это не первый судебный процесс против высокопоставленных функционеров, - сказал он. - Во Франции в отношении бывшего президента Жака ШИРАКА также ведется судебный процесс, однако тема политических преследований почему-то не встает". По словам В.ОЛЕЙНИКА, сегодня в Украине возбуждено около 4 тысяч уголовных дел против чиновников, причем 9 из них - высокопоставленные. Также, говоря о деталях процесса подписания газового соглашения между Россией и Украиной, В.ОЛЕЙНИК обратил внимание, что в Евросоюзе для принятия решений по борьбе с кризисом в некоторых странах собирались парламенты, которые утверждали антикризисный пакет. "В Украине Ю.ТИМОШЕНКО не только проигнорировала отказ Кабмина подписать газовые соглашения России, но и сфальсифицировала документы", - отметил депутат.

В свою очередь И.СМЕШКО обратил внимание французских депутатов на тот факт, что в США бывший премьер-министр Украины Павел ЛАЗАРЕНКО был осужден на 9 лет за экономические преступления. "90% обвинительных материалов были собраны нами - СБУ и Генпрокуратурой Украины - и переданы в США. В то время наша страна не была готова бороться с коррупцией на уровне премьер-министров", - заметил он.

Кроме того, французским депутатам было передано обвинительное заключение по делу П.ЛАЗАРЕНКО, подписанное генпрокурором США Эриком ХОЛДЕРОМ. В этом документе, подчеркнул бывший заместитель генпрокурора Украины Н.ОБИХОД, речь идет о конфискации 280 миллионов долларов П.ЛАЗАРЕНКО.

Со своей стороны французские участники встречи выразили сомнение в необходимости сажать Ю.ТИМОШЕНКО за решетку во время судебного разбирательства. "Если у ваших правоохранительных органов есть столь весомые доказательства причастности Ю.ТИМОШЕНКО к криминалу, то вы могли бы спокойно довести все дела, включая и новые, до логического конца, без лишнего драматизма", - заметил профессор права Парижского университета Г.КАРКАССОН.