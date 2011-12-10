Лидеры ЕС намерены включить Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону
01:49, 10 декабря 2011Мир
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Обращение к Совету Евросоюза
Лидеры ЕС призвали Совет ЕС одобрить решение о присоединении Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в выводах заседания Европейского Совета, одобренных 9 декабря.
“Европейский Совет отмечает, что все юридические условия выполнены для одобрения решения о присоединении Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Он призывает Совет ЕС одобрить соответствующее решение как можно скорее”, - отмечено в выводах.
При этом лидеры ЕС подчеркнули, что в случае необходимости, готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса на следующем заседании Европейского Совета в марте.
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