Лидеры ЕС намерены включить Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону

Лидеры ЕС призвали Совет ЕС одобрить решение о присоединении Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в выводах заседания Европейского Совета, одобренных 9 декабря.

“Европейский Совет отмечает, что все юридические условия выполнены для одобрения решения о присоединении Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Он призывает Совет ЕС одобрить соответствующее решение как можно скорее”, - отмечено в выводах.

При этом лидеры ЕС подчеркнули, что в случае необходимости, готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса на следующем заседании Европейского Совета в марте.