На Триумфальную площадь Москвы вышли люди в белых и голубых куртках

В центре Москвы на Триумфальной площади проводят митинг прокремлевские организации вместо оппозиционеров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на площадь вышло несколько тысяч представителей прокремлевского движения «Сталь», «Россия молодая». Данные молодые люди в возрасте 16-21 год под бой барабанов выкрикивают: «Медведев, Россия – мы с тобой», «Россия – Путин», «победа – Россия, победа – Медведев», «Медведев. Чистая победа».

Большинство одеты в белые и голубые куртки с надписями «Мой голос за Медведева».

На акции присутствует очень много сотрудников полиции, которые не препятствуют проводить акцию в поддержку «Единой России».

В тоже время на площадь вышло несколько десятков человек, которые были намерены провести акцию против фальсификаций результатов выборов в Государственную Думу. Они несколько раз выкрикнули лозунги «Путин – вор», «Путин – гад», «Позор», «Без ЕдРа», однако эта группа в количестве примерно 20 человек было сразу задержана и погружена в автозаки.

На площади присутствует много российских и иностранных журналистов.