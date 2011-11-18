Геи Европы обеспокоены ситуацией вокруг однополых браков

Геи Европы обеспокоены существующими ограничениями на однополые брак.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они говорили сегодня на международной конференции «Недостаток взаимного признания однополого партнерства и браков в ЕС и странах-членах Совета Европы: препятствие свободе передвижений?» под патронатом Генерального секретаря Совета Европы Торбйорна ЯГЛЕНДА.

В ходе первого дня конференции профессор Лейденского университета (Нидерланды) Кис ВААЛДИК представил доклад относительно признания однополых союзов, зарегистрированных за рубежом в Европе. В ходе исследования были опрошены эксперты из 30 стран-членов Совета Европы.

В соответствии с представленными выводами, однополые пары, зарегистрированные в одной европейской стране, где это позволяет законодательство, при переезде в другую европейскую страну, где однополые браки законодательно не разрешены, встречаются с рядом серьезных проблем, среди которых отсутствие права на пенсию в случае смерти партнера, невозможность получить регистрацию для партнера, не имеющего гражданства ЕС, невозможность приобрести совместно и завещать друг другу дом (квартиру), а также ряд других.

Преподаватель университета Глазго Кедди КОЛЛМАН, представляя свой доклад, отметила, что в целом за последние 30 лет ситуация с признанием прав геев в Европе значительно улучшилась. Так, если в 1989 году в мире не было ни одной страны, признающей однополые пары, то на сегодня таких стран в мире насчитывается уже 30.

Вместе с тем даже в Европейском Союзе ситуация с признанием однополых браков неоднозначна.

Так, представитель итальянской неправительственной организации Aricigay Фабио ЧИОВИНИ отметил, что ситуация в Италии остается одной из самых сложных в Европейском Союзе.

«У нас нет никакого юридического признания однополых браков, у нас нет антидискриминационных положений, кроме тех, которые требуются директивами ЕС и никаких специфических санкций за гомофобию», - отметил он.

По словам представителя общественной организации, в течение последних пяти лет парламент Италии трижды рассматривал проекты законов, которые позволяли бы в той или иной степени признать однополое партнерство (сожительство), однако так и не смог принять ни одного. А Конституционный суд Италии в своем решении, принятом в 2010 году, отметил, что однополые пары не могут приравниваться к разнополым, поскольку разнополые пары «создаются (потенциально) для продолжения рода, что уже является достаточным для разграничения их от пар гомосексуальных».

Конференция, собравшая представителей 19 стран-членов Совета Европы, завершится 19 ноября. По окончанию конференции ее участники планируют принять «Страсбургскую декларацию», в которой, в частности, хотят призвать политиков активнее работать в направлении обеспечения равных прав для однополых и разнополых браков.

Как отметил сегодня на пресс-конференции ответственный французской неправительственной общественной организации «Другой круг» Жоффрей РОСС, нынешняя конференция даст возможность проанализировать ситуацию с признанием однополых браков в Европе и определиться с дальнейшими действиями по защите прав сексуальных меньшинств и противодействию дискриминации.