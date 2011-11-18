Выборы Президента Молдовы перенесли - депутаты не выдвинули кандидатуру

В Молдове не состоятся ранее назначенные на сегодня выборы главы государства, поскольку депутаты молдавского парламента не могут определиться с кандидатурой Президента, передает Радио «Свобода».

Парламенту так и не удалось выдвинуть кандидатуру на пост Президента, поскольку ни один из возможных кандидатов не набирает необходимого для избрания числа голосов. Выход из партии коммунистов трех депутатов – "группы Додона" - создал предпосылки для разблокирования ситуации.

Вместе с тем Игорь ДОДОН в обмен запросил должность Президента для покинувшей вместе с ним партию коммунистов экс-премьера Зинаиды ГРЕЧАНОЙ.

Кандидатуру З.ГРЕЧАНОЙ не приняли либералы во главе с Михаем ГИМПУ. Демократическая партия также настаивает на своем кандидате. В результате ни Мариан ЛУПУ, ни З.ГРЕЧАНАЯ не получили той поддержки, которая гарантировала бы их избрание.

В пятницу парламент должен назначить новую дату избрания главы государства.

Как сообщал УНИАН, Молдова оказалась в политическом тупике более двух лет назад, когда после парламентских выборов, которые состоялись 5 апреля 2009 года и победу на которых одержала ПКРМ, в Кишиневе начались массовые беспорядки. Действующие власти пошли оппозиции на уступки и провели пересчет результатов голосования, однако он существенно не изменил расстановку сил в парламенте. Новый состав законодательного органа проработал недолго. Следующий состав парламента был сформирован по итогам досрочных выборов, прошедших 29 июля 2009 года.

Две попытки парламента выбрать Президента (10 ноября и 7 декабря 2009 года), когда кандидатом на эту должность выступал лидер Демократической партии Мариан ЛУПУ, закончились безрезультатно.

КС Молдовы в конце сентября 2010 года признал, что неизбрание президента республики на выборах 10 ноября 2009 года и на повторных выборах 7 декабря 2009 года является обстоятельством, оправдывающим роспуск парламента. В соответствии с этим решением и были назначены досрочные парламентские выборы, состоявшиеся 28 ноября 2010 года.

И этот парламент до сих пор не нашел выхода из политического тупика, в который страна попала из-за неизбрания главы государства.