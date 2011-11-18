В Латвии отмечают День независимости

В Латвии сегодня отмечают 93-ю годовщину независимости. 18 ноября 1918 года после распада Российской империи в Риге было впервые провозглашено независимое латвийское государство.



Торжества начнутся с праздничного богослужения в Домском соборе, кульминацией станет обращение президента Латвии Андриса Берзиньша к народу около монумента Свободы.

Военный парад, посвященный 93-летию независимости пройдет в пятницу на набережной в Риге, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны. В параде примут участие несколько сот военнослужащих и военная техника. Примет парад президент страны.

По данным опубликованного накануне опроса, День независимости считают важнейшим праздником и всегда отмечают 38 процентов жителей страны, сообщает Радио Свобода.