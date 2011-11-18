США: удар по Ирану повлияет на мировую экономику

Министр обороны США Леон Панетта накануне встречи со своим израильским коллегой Эхудом Бараком заявил, что удар по Ирану может нанести экономический ущерб всему миру, передает Reuters.

"Будут экономические последствия, которые способны повлиять не только на нашу, но и на мировую экономику", - сказал Панетта, прибывший в канадский город Галифакс, где пройдет саммит, посвященный проблемам безопасности.

Ожидается, что в ходе этого саммита он проведет двустороннюю встречу с министром обороны Израиля Эхудом Бараком.

В начале ноября, напминает РИА Новости, в израильских и западных СМИ появились сообщения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы пытается заручиться поддержкой большинства ключевых министров для проведения возможной военной операции против Ирана. Президент Израиля Шимон Перес 4 ноября заявил, что еврейское государство склоняется к военному решению иранской проблемы больше, чем к дипломатическому варианту.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подготовило доклад по ядерной программе Ирана, выдержки из которого 8 ноября приводил ряд западных агентств, в котором утверждает, что Иран до 2003 года вел работы, направленные на создание ядерного оружия, и подобная деятельность может иметь место и сегодня.

Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу, как ожидается, вынесет на голосование проект резолюции по Ирану, в котором призывают эту страну открыть доступ экспертам агентства к ядерным объектам.