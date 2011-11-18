В Нью-Йорке протестующие пытались перекрыть метро

Участники движения "Захвати Уолл-стрит!"не смогли перекрыть движение ньюйоркского метро из-за недостаточной численности своих рядов, передает корреспондент РИА Новости.

На станцию Юнион-сквер, где пересекаются шесть веток метрополитена, соединяющих Манхеттен с Бронксом и Бруклином, пришли лишь несколько десятков протестующих.

По численности они явно уступали силам полиции и репортерам, пришедшим на эту узловую станцию по объявлению движения, которое обещало "захватить" метро и парализовать подземный трафик.

Немногочисленные участники акции на станции Юнион-сквер выкрикивали лозунги движения, ожидая подкрепления, однако затем сели в поезд с призывами следовать на Таймс-сквер.

Полиция не препятствовала участникам акции.

Ранее движение "Захвати Уолл-стрит!"объявило, что намерено провести в четверг в Нью-Йорке массовые акции неповиновения по случаю двухмесячного юбилея с момента начала кампании и в связи с разгоном палаточного городка в Зуккотти-парке.

Акция "Захвати Уолл-стрит"стартовала в Нью-Йорке 17 сентября. Протестующие выступили против безработицы, политики властей и финансовых институтов, называя их "финансовыми террористами", а также требуя повысить налог на 1% богачей. Активисты считают, что действуют от имени большинства населения США (отсюда одно из названий движения - "99%"). Вскоре аналогичные акции начались в ряде других стран мира, в том числе в Канаде, Австралии, Германии, Великобритании, Франции, Испании.