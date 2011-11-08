Обама поблагодарил НАТО за Ливию

Президент США Барак Обама поблагодарил генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена за вклад альянса в операцию в Ливии и обсудил с ним вопросы подготовки к предстоящему в мае 2012 года саммиту, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент принял Расмуссена в Овальном кабинете Белого дома в понедельник. Он поблагодарил генсека за его вклад в руководство семимесячной операцией НАТО в Ливии. Оба лидера согласились, что быстрые и решительные действия спасли жизни тысяч ливийцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО в Чикаго, который пройдет 20-21 мая, а также шаги, необходимые для сохранения способности альянса противостоять угрозам XXI века: "Президент и генсек поговорили о прогрессе операции НАТО в Афганистане, а также о том, как саммит в Чикаго может помочь реализации следующей стадии передачи полномочий афганским силам", - отмечает пресс-служба.

Встреча проходила в закрытом для СМИ режиме. Ранее на брифинге официальный представитель госдепартамента Виктория Нуланд отказалась сообщить журналистам, обсуждал ли Обама с Расмуссеном ситуацию в Сирии, замечает РИА Новости.

Постпред США при НАТО Иво Даалдер, выступая в Вашингтоне в понедельник, категорический отверг возможность военного вторжения в Сирию и проведения против нее операции НАТО.