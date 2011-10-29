Священники УПЦ-МП поедут в Ватикан на освещение ёлки

Впервые в истории рождественская ель будет доставлена в дар Папе Римскому Бенедикту XVI из страны бывшего СССР - из Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Ватикана.

На площади святого Петра в середине декабря будет установлена ель, которую доставят из Закарпатья. Елки поменьше, которые будут украшать Апостольский дворец, привезут из Львовской области.

С инициативой сделать понтифику подобный подарок выступил еще в июне предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук, его поддержала посол Украины при Святом Престоле Татьяна Ижевская.

В освящении ели на площади святого Петра примут участие не только украинские католические епископы латинского и восточного обрядов, а также - впервые в истории - представители Украинской православной церкви Московского патриархата. По сообщению агентства SIR, это соглашение было достигнуто во время встречи блаженнейшего Святослава с главой отдела по внешним связям УПЦ.

В прошлом году 94-летняя рождественская ель высотой 34 метра и весом 5 тонн была доставлена в подарок понтифику из североитальянской провинции Больцано-Альто-Адидже. Ранее ели в Ватикан привозили католики Австрии, Германии, Бельгии и других стран.

Традиция устанавливать рождественскую ель на площади Святого Петра в Ватикане появилась в конце прошлого века во время понтификата Иоанна Павла II. Бенедикт XVI продолжил традицию, по которой ели доставляются в Ватикан из разных стран мира.

У подножия ели обычно устанавливаются рождественские ясли, которые понтифик освящает в канун Рождества 24 декабря.