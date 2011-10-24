Тунисские исламисты обещают строить демократическое общество

Умеренно исламистская Партия возрождения ("Эль-Нахда") объявила о своей победе на выборах в Учредительное собрание в Тунисе, сообщает Reuters. Представители партии сообщили, сославшись на полученные с избирательных участков данные, что получили на выборах более 30 процентов голосов.

Центристская Прогрессивная демократическая партия, которая считалась главным соперником Партии Возрождения, признала свое поражение. Представители партии поздравили победителей, а также заявили, что переходят в оппозицию.

Со своей стороны представители Партии возрождения поспешили заверить, что постараются создать альянс с другими партиями: "Приоритеты для Туниса очевидны - это стабильность, достойные условия жизни, а также строительство демократических институтов", - сказал на пресс-конференции в Тунисе глава исполкома партии Абдельхамид Джеляси. Он также заверил экономических партнеров, что с восстановлением стабильности в Тунисе вновь будут обеспечены благоприятные условия для иностранных инвестиций.

Выборы в Учредительное собрание состоялись спустя девять месяцев после свержения президента страны Зина эль-Абедина Бен Али, находившегося у власти более 20 лет, напоминает Лента.ру. В них приняли участие более 100 политических партий, а также независимые кандидаты. Явка превысила 90 процентов: всего голосовать пришли около 4 миллионов зарегистрированных избирателей.

В состав Учредительного собрания войдут 217 делегатов, которым предстоит написать конституцию, а также назначить временного президента страны и сформировать правительство. Нынешнее временное правительство будет действовать по меньшей мере до 9 ноября.