Нацсовет официально объявил Ливию свободной

Новые власти Ливии торжественно объявили в воскресенье об освобождении Ливии от режима правившего более 40 лет Муамара Каддафи, сообщает Reuters.

Церемония, на которой присутствуют военные и сторонники Переходного национального совета (ПНС), проходит на главной площади г.Бенгази, где в феврале был сформирован совет.

"Мы заявляем всему миру, что освободили нашу любимую страну со всеми ее городами, деревнями, холмами, горами, пустынями и небесами", - приводит агентство слова представителя ПНС, открывшего церемонию.

Ранее представители ПНС заявляли, что 23 октября будет объявлен Днем победы и освобождения от режима Каддафи - официальным государственным праздником и выходным, замечает РИА Новости.

По данным агентства Франс Пресс, на церемонию в Бенгази специально приехал глава ПНС Мустафа Абдель Джибриль.