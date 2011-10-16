ЛАГ грозится заморозить членство Сирии из-за кровопролития в стране

Лига арабских государств может заморозить членство Сирии в организации в ответ на отказ прекратить кровопролитие в стране.

Как сообщает «Газета.ру», представители организации также могут признать «Сирийский национальный совет» законным органом власти.

Главы МИД арабских стран по ситуации в Сирии соберутся сегодня вечером в штаб-квартире ЛАГ в Каире по инициативе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

«Тем не менее, новое арабское положение не достигнет уровня международного вмешательства в Сирии», – сказал один из чиновников на условиях анонимности газете Al Ahram.

По его словам, Лига арабских государств будет рассматривать и другие меры, если в Сирии не прекратится подавление протестов.

По оценкам ООН, с марта этого года в результате столкновений в Сирии погибли более 2200 человек.