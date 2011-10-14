Европарламент одобрил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену

Европарламент выступил за присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в одобренной сегодня большинством голосов резолюции парламента.

«Болгария и Румыния заслуживают членства в Шенгенской зоне, они выполнили все критерии», - отмечается в тексте резолюции.

По мнению евродепутатов, обе страны провели значительную работу по изменению системы пограничного контроля, а также серьезно усилили свое законодательство в этой сфере.

При этом в резолюции отмечается, что странам-членам ЕС следует избегать национального популизма и позволить Болгарии и Румынии присоединиться к Шенгенской зоне на основании существующих критериев, необходимых для членства.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Нидерланды и Финляндия заблокировали присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену, мотивируя это высоким уровнем коррупции в обеих странах.