Президент Польши вылетит во Францию на место гибели паломников

Президент Польши Лех Качиньский вылетит во Францию на место гибели паломников. "Л.Качиньский в ближайшее время отправится во Францию", - сообщил его помощник Мачей Лопинский. "От имени президента я выражаю соболезнования семьям всех погибших и получивших ранения поляков", - добавил он, передает Reuters.

Сегодня автобус с паломниками из Польши сорвался в ущелье во Франции. В результате инцидента погибли 26 человек и 14 получили серьезные ранения. Автобус упал с 20-метровой высоты в реку, когда паломники возвращались из храма Нотр Дам де ла Салет в г.Гренобль. По данным местных властей, причиной инцидента стали проблемы с тормозной системой автобуса.

РБК-Украина