Президент Польши вылетит во Францию на место гибели паломников
20:17, 22 июля 2007Мир
583 0
О решении сообщил помощник Качиньского
|Лех Качиньский
Сегодня автобус с паломниками из Польши сорвался в ущелье во Франции. В результате инцидента погибли 26 человек и 14 получили серьезные ранения. Автобус упал с 20-метровой высоты в реку, когда паломники возвращались из храма Нотр Дам де ла Салет в г.Гренобль. По данным местных властей, причиной инцидента стали проблемы с тормозной системой автобуса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter