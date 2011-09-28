В Польше двое людей сорвали рекордный джек-пот

Двое победителей разделят самый большой за всю историю функционирования польской лотереи Lotto выигрыш в примерно 17 миллионов долларов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного спортивного тотализатора (Totalizator Sportowy) Польши.

„Никто раньше не выиграл таких больших денег в Lotto. Это означает, что вместе вчерашним голосованием были побиты сразу два рекорда – общей суммы и размера выигрыша”, - подчеркивает пресс-служба.

Предыдущий рекордный выигрыш был зафиксирован в апреле минувшего года, когда один из игроков выиграл около 7 миллионов долларов (по текущему курсу).

По данным польских медиа, выигрышные билеты с шестью угаданными номерами были проданы в Варшаве и в 20-тысячном городке Реда на побережье Балтийского моря.

По данным CBOS, с 2010 года в игры государственного тотализатора играют около 40% граждан 38-миллионной Польши.