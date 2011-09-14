Посол Ливии уверяет: жизни украинцев ничего не угрожает

Чрезвычайный и Полномочный посол Ливии в Украине Фейсал ЭЛЬШААРИ заявляет об отсутствии угрозы жизни 27 задержанных украинских граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, об этом Ф.ЭЛЬШААРИ заявил сегодня во время встречи с Омбудсманом Ниной КАРПАЧЕВОЙ по ее инициативе.

Ливийский дипломат отметил, что после проведения расследования новыми компетентными органами и выяснения вопроса относительно непричастности украинцев к военным действиям, они будут освобождены. По его мнению, добрым признаком относительно безопасности является то, что задержанным украинцам было предоставлено право на телефонную связь с родными.

Ф.ЭЛЬШААРИ заверил Н.КАРПАЧЕВУ, что новая власть обеспечивает безопасность жизни и деятельности иностранных дипломатов, в частности, сотрудников украинского Посольства в Ливии и членов их семей. Дипломат отметил, что благодарен украинской власти за создание всех условий для его эффективной дипломатической миссии в Украине.

В свою очередь, Н.КАРПАЧЕВА выразила убеждение, что народ Ливии ценит помощь украинских врачей, которые во время гражданской войны добровольно остались помогать пострадавшим ливийцам. Посол согласился с этим, отметив, что ливийский народ высоко ценит традиционные дружественные отношения с украинским народом и действительно неоценимую помощь украинских врачей раненным ливийцам.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали более 20 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии Муамару КАДДАФИ.

Задержанных обвиняют в том, что в качестве снайперов они принимали участие в боевых действиях на стороне войск М.КАДДАФИ. Украинцы содержатся в одном из учебных центров на территории Триполи. Все они отвергают обвинения и утверждают, что работали поварами и нефтяниками.

5 сентября директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН заявил, что были задержаны 23 украинца, одного уже отпустили. По его словам, граждане Украины проходят процедуру проверки на причастность к сотрудничеству с режимом М.КАДДАФИ. Он уточнил, что эти люди являются штатскими лицами, в частности работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. По словам О.ВОЛОШИНА, среди задержанных есть одна женщина.