Более тысячи компаний примут участие в выставке вооружений

Свыше 1100 компаний из 35 государств примут участие в международной выставке оборонных систем и оборудования "Defence Security and Equipment International-2011" в Лондоне, которая пройдет с 13 по 16 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России.

"Местом проведения выбран выставочный центр ExCeL. Своё участие в выставке подтвердили более 1100 организаций из 35 государств. Также выставку планируют посетить представители официальных делегаций из 80 государств", - сказал представитель службы.

Тематика DSEI - наземная техника военного и двойного назначения, военно-морская техника, авиационная техника, системы и средства для обеспечения безопасности, беспилотные и роботизированные системы.

"Впервые на выставке будет открыта зона экспонирования автобронетанковой техники, где будут представлены новые разработки ведущих мировых производителей. Новинкой 2011 года станет военно-морская составляющая выставки, в том числе беспилотные суда", - отметил представитель ФС ВТС.