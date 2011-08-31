В Японии завершена крупнейшая в истории страны войсковая операция

Вооруженные силы Японии завершили сегодня операцию по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как передает ИТАР-ТАСС, операция стала крупнейшей в послевоенной истории страны: в период наибольшего масштаба к ней были привлечены 107 тыс. солдат и офицеров армии, авиации и флота.

Сразу же после катастрофического землетрясения 11 марта этого года и последовавшей за ним серии цунами вооруженные силы Японии были брошены в зону бедствия. Они принимали участие в спасении пострадавших от стихии, занимались поиском пропавших без вести, после чего провели крупномасштабную операцию по сбору тысяч тел погибших, разбору завалов, строительству временных сборных пунктов и общественных бань для беженцев.

Армейские специалисты были также направлены на ликвидацию последствий аварии на АЭС "Фукусима-1".

В настоящее время в зоне бедствия остаются лишь 150 военных, занятых, в частности, дезактивацией объектов и почвы у пострадавшей атомной станции. Однако работы по разбору завалов, утилизации обломков, строительству временного жилья продолжаются - теперь ими занимаются исключительно гражданские специалисты.