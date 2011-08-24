Повстанцы поиграли в футбол головой Каддафи и разобрали золотые вещи

Сотни повстанцев устроили погром в резиденции Муаммара Каддафи, которую они захватили несколькими часами ранее. Соответствующие кадры распространил телеканал Sky News.

Репортерам удалось заснять, как, празднуя победу над режимом, они разбили золотую статую лидера джамахирии, отсекли у скульптуры голову и гоняли ее как мяч. Кроме того, повстанцы попытались вырвать из кулака статуи американский самолет, который символизировал превосходство Ливии над США.

Победители подожгли бедуинскую палатку, в которой Каддафи принимал высоких гостей.

Также повстанцы изъяли позолоченную винтовку, золотую тележку для игры в гольф и многие другие вещи Каддафи.

Между тем местонахождение самого Каддафи остается неизвестным, замечает Лента.ру. Представитель повстанцев Ахмед Омар Бани сообщил Agence France-Presse, что в резиденции не оказалось ни ливийского лидера, ни его сыновей. Ранее сообщалось, что под резиденцией обнаружена система туннелей, которая, возможно, позволила Каддафи покинуть Триполи.