Кикбоксер убил госохранника из его же пистолета

Жителю Северной Осетии предъявлено обвинение в убийстве двух сотрудников госохраны республики Южная Осетия, сообщает Лента.ру со ссылкой на официальный сайт управления Следственного комитета РФ.

У подозреваемого - кикбоксера Альберта Цзгоева произошел конфликт с двумя сотрудниками южноосетинской госохраны, одним из которых был двоюродный брат президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты Алим Кабулов. Ссора переросла драку, Цзгоев избил обоих, а затем выстрелил в них из пистолета Стечкина, который он достал из кобуры одного из охранников.

Инцидент в кафе во Владикавказе был заснят в мае т.г. камерами наблюдения. В отношении Цзгоева заведено уголовное дело.

Цзгоев, Кабулов и еще один сотрудник госохраны сидели в кафе за соседними столиками. После словесной перепалки Цзгоев попытался уладить конфликт и заказал для мужчин бутылку алкоголя. Тем не менее, ссору остановить не удалось. Сообщалось, что спортсмен напал на охранников после того, как один из них наставил на него пистолет. Цзгоев пришел в правоохранительные органы с повинной на следующее утро после драки в кафе.