Аль-Каида готовит ”феерию террора” до конца лета

В секретном докладе правоохранительных органов США, подготовленном для департамента национальной безопасности США, говорится о том, что международная террористическая сеть "Аль-Каида" текущим летом планирует осуществить "феерию террора". Об этом со ссылкой на свои источники в правительстве сообщает интернет-сайт телекомпании Эй-Би-Си.

"Это напоминает признаки и сведения, которые поступали летом 2001 года", - говорит один из высокопоставленных чиновников, имевший доступ к документу.

Представители правоохранительных органов США две недели назад получили информацию о возможных терактах в аэропортах Глазго и Праги, направленных против инфраструктуры аэропортов и самолетов.

По словам представителей правоохранительных органов Шотландии, никаких сигналов о возможной террористической опасности они не получали.

Секретарь Департамента национальной безопасности США Майкл Чертофф ( Michael Chertoff) заявил, что "всеми полученными данными мы практически немедленно обмениваемся с британской стороной".

В Великобритании сейчас действует самый высокий уровень террористической угрозы - "критический", введенный после того, как в пятницу в Лондоне были обнаружены два автомобиля со взрывными устройствами, а в субботу горящий автомобиль въехал в здание терминала аэропорта Глазго на глазах сотен пассажиров. Полиция усматривает связь между этими двумя инцидентами.

РИА Новости