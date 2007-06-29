Политика Путина популярна в Украине, Китае и в Африке (опрос)

Как говорится в отчете, представленном американской неправительственной организацией Pew Global Attitude в США вечером 27 июня, внешнюю политику президента России Владимира Путина одобряют 84% опрошенных российских жителей, против высказались лишь 10%.

Вместе с тем большинство американцев негативно относятся к российской внешней политике (50% - "против", 30% - "за").

Против внешней политики России оказалось большинство венесуэльцев (67%), бразильцев (67%), боливийцев (52%), мексиканцев (48%), перуанцев (46%), аргентинцев (44%) и чилийцев (47%).

В странах Западной Европы внешнеполитический курс В.Путина также не популярен. Хуже всего действия России на международной арене оценивают испанцы (76%) и французы (81%).

Наибольшей популярностью внешняя политика России пользуется в Болгарии (44%), Украине (56%), в Китае (58%) и Индии (43%), а также во многих африканских государствах (Мали, Гане, Кот д`Ивуаре, Кении, Нигерии и Танзании).

В исследовании принимали участие более 45 тыс. человек из 47 стран мира (в том числе Палестинской автономии).

В целом к России положительнее всего отнеслись сами россияне (89%), украинцы (81%), болгары (78%), словаки (59%), индийцы (58%), южнокорейцы (54%) и китайцы (54%), жители Бангладеш (52%), канадцы (52%), британцы (47%), малазийцы (46%) и американцы (44%).

На Ближнем Востоке отношение к России двойственно. Так, в Ливане и Иордании 48% респондентов положительно оценивают Россию, об отрицательном отношении заявляют 47% опрошенных в Ливане и 49% респондентов в Иордании. Большинство опрошенных в Израиле и Палестинской автономии (66% и 59% соответственно) негативно относятся к России.

Pew Global Attitude отдельно исследовал отношение европейцев к зависимости от российских энергоресурсов. Наибольшую обеспокоенность по этому вопросу испытывают жители Польши (75%), итальянцы (71%), британцы (66%) и украинцы (63%). Следом идут Германия (58%), Чехия (57%), Франция (53%), Словакия (53%). Не боятся энергозависимости от России 65% опрошенных жителей Швеции, 54% испанцев и 53% болгар.

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