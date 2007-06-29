Билл Клинтон сорвал аплодисменты участников Ялтинского саммита

42-й Президент США Билл КЛИНТОН надеется, что США по-прежнему будут поддерживать Украинское государство, как в экономическом, так и в политическом аспекте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на 4-м саммите Ялтинской Европейской стратегии (YES).

«Я надеюсь, что США продолжат поддерживать Украину и политически, и экономически», - сказал он.

Б.КЛИНТОН также заявил, что положительно оценивает действия нынешнего руководства страны, в частности, он отметил, что Украина имеет довольно неплохой бюджет.

При этом экс-президент США заявил, что с удовольствием забрал бы с собой в США некоторых украинских специалистов в сфере экономики. Он также заявил, что США есть чему поучиться в Украине.

Кроме того, в ходе своего выступления Б.КЛИНТОН поблагодарил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Фонд Виктора ПИНЧУКА за сотрудничество с его фондом по борьбе со СПИДом и туберкулезом. Он напомнил, что ежедневно в мире умирает много людей, как от туберкулеза, так и от СПИДа, поэтому борьба с этими болезнями при помощи различных фондов и других мероприятий является крайне нужной.

Стоит отметить, что выступление Б.КЛИНТОНА сорвало аплодисменты у участников 4-го саммита, так как ему, не аплодировали ни одному из выступающих.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2006 года Фонд Инициатив Билла Клинтона, фонд Елены Франчук "АнтиСПИД" и Фонд Виктора Пинчука подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы со СПИДом в Украине.

Благодаря подписанному соглашению, Украина получит доступ к наиболее эффективным методам борьбы с эпидемией и последним наработкам в области профилактики и лечения при ВИЧ/СПИДе. На протяжении пяти лет фонд «АнтиСПИД» будет работать с Фондом Инициатив Клинтона по ВИЧ/СПИДу над проектом, направленным на снижение темпов прироста новых случаев ВИЧ/СПИДа, лечение и поддержку ВИЧ-позитивных и больных СПИДом украинцев.