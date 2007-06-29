Президент Израиля подал в отставку

Президент Израиля Моше КАЦАВ подал прошение об отставке, передает РИА «Новости».

Этими действиями он выполняет свою часть сделки с прокуратурой, которая позволит главе государства избежать обвинений в изнасиловании и тюремного заключения, передают местные СМИ.

Досудебное соглашение, подписанное накануне, предусматривает выдвижение против М.КАЦАВА обвинений в аморальном поведении и сексуальных домогательствах с наказанием в виде условного тюремного срока и денежной компенсации истицам.

Отставка М.КАЦАВА вступит в силу через 48 часов - за две недели до формального истечения семилетнего срока его президентских полномочий.

С начала года М.КАЦАВ, который настаивает на своей невиновности, находится в бессрочном отпуске. Его функции выполняет спикер Кнессета Далия ИЦИК, которая стала первой женщиной в кресле главы израильского государства.

Следующим президентом страны станет лауреат Нобелевской премии мира, вице-премьер Шимон ПЕРЕС, за которого две недели назад проголосовало большинство парламентариев.

В Израиле, который является парламентской республикой, президент наделен, в основном, представительскими функциями.