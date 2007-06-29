В центре Лондона нашли взрывное устройство

Британская полиция обезвредила взрывное устройство, заложенное в центре Лондона.

Как передает Рейтер, об этом сообщили правоохранительные органы.

Взрывотехники были вызваны для осмотра автомобиля на улице Хэймаркет сегодня утром.

"Они обнаружили, по-видимому, взрывное устройство, которое могло быть приведено в действие. Оно было обезврежено", - сообщила полиция.

Инцидент расследуют представители антитеррористического подразделения.