В центре Лондона нашли взрывное устройство

11:01, 29 июня 2007
Мир
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Инцидент расследует антитеррористическое подразделение

Британская полиция обезвредила взрывное устройство, заложенное в центре Лондона.

Как передает Рейтер, об этом сообщили правоохранительные органы.

Взрывотехники были вызваны для осмотра автомобиля на улице Хэймаркет сегодня утром.

"Они обнаружили, по-видимому, взрывное устройство, которое могло быть приведено в действие. Оно было обезврежено", - сообщила полиция.

Инцидент расследуют представители антитеррористического подразделения.

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