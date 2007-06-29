В центре Лондона нашли взрывное устройство
11:01, 29 июня 2007Мир
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Инцидент расследует антитеррористическое подразделение
Британская полиция обезвредила взрывное устройство, заложенное в центре Лондона.
Как передает Рейтер, об этом сообщили правоохранительные органы.
Взрывотехники были вызваны для осмотра автомобиля на улице Хэймаркет сегодня утром.
"Они обнаружили, по-видимому, взрывное устройство, которое могло быть приведено в действие. Оно было обезврежено", - сообщила полиция.
Инцидент расследуют представители антитеррористического подразделения.
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