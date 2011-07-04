Скандал на ЧФ РФ: офицеры регулярно «обдирали» военнослужащих

Военная прокуратура Российской Федерации выявила на Черноморском флоте России факты взимания поборов с военнослужащих.

Об этом УНИАН сообщили в Главной военной прокуратуре России.

«Проверкой военной прокуратуры выявлены факты поборов премиальных денег в ряде воинских частей Черноморского флота», - говорится в сообщении.

Установлено, что в ноябре 2010 г. полковник С. по указанию заместителя командира одного из соединений Черноморского флота полковника И. потребовал от командиров авиационных частей Черноморского флота ежемесячно собирать с военнослужащих и передавать ему денежные средства из дополнительных выплат в размере 110 тыс. руб. (около 4 тыс. долл.) с каждой воинской части.

В июне 2011 г. С. получил от командиров авиачастей собранные офицерами деньги в сумме свыше 690 тыс. руб. (около 25 тыс. долл.). Однако передать их И. не успел, так как был задержан.

По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями).