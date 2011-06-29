Качинский: Польша должна помочь Украине

Лидер самой популярной в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав КАЧИНСКИЙ считает, что польская власть должна продолжать настаивать на предоставлении Украине перспективы членства в Евросоюзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Я.КАЧИНСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

Он отметил, что партия «Право и справедливость» поддерживает подписание с Украиной соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли во время председательства Польши в ЕС во второй половине этого года.

„Ми были бы очень довольны (если бы соглашение было подписано), но я напомню, что Польша до недавнего времени выступала за вступление Украины в ЕС”, - сказал Я.КАЧИНСКИЙ.

Он выразил мнение, что нынешняя польская власть должна продолжать настаивать на предоставлении Украине перспективы членства в ЕС.

„Ми считаем, что, даже осознавая невозможность достижения в ближайшее время этих амбициозных целей (вступления Украины в ЕС), нужно затрагивать этот вопрос - это польская миссия”, - отметил Я.КАЧИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, руководитель МИД Польши Радослав СИКОРСКИЙ на минувшей неделе заявил изданию Gazeta Wyborcza о намерении польской власти добиться для Украины определенной перспективы членства в ЕС на запланированном на сентябрь саммите „Восточного партнерства” в Варшаве.

Официально представители власти называли одним из заданий во время председательства Польши в Евросоюзе подписание с Украиной соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли.