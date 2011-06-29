Молния убила 18 детей

В Уганде от удара молнии погибли 18 детей, еще 36 получили ранения.

Как сообщает ТСН, трагедия произошла во вторник, 28 июня, в районе Кирьяндого, в 210 км к северу от столицы страны - Кампалы.

Удар молнии пришелся на здание начальной школы, где от грозы прятались ученики и преподаватели. Пострадали ученики и другой начальной школы в районе Зомбо. Здесь обошлось без смертельных исходов, 37 учеников и двое учителей получили ожоги.

Представитель местной полиции сообщил, что все пострадавшие были срочно отправлены в больницы. Это первый в истории страны случай, когда за один вечер от ударов молнии пострадали несколько десятков человек. Есть опасения, что количество жертв может превысить 40 человек.