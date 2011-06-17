Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что экономика США на грани дефолта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Минске.

"Страна перед дефолтом. 14 триллионов 200 с лишним миллиардов - государственный долг. Не хватает... Вот Конгресс должен принять решение и, скорее всего, примет об увеличении размера государственного долга. Не примут - страна в дефолте. Кто бы мог подумать? Соединенные Штаты Америки", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, Конгресс США увеличит размер дефицита государственного бюджета, учитывая предвыборную ситуацию в стране.

"Конгресс не объявит дефолт в собственной стране - они перед выборами. Они примут это решение, им не хватает где-то миллиардов 500 и они это напечатают. А это же необеспеченные деньги! Кто за это будет расплачиваться? Мы с вами, весь мир, потому что доллар заполонил всю страну, и напечатанные необеспеченные деньги лягут инфляцией на весь мир. И мы это с вами буквально пережуем через полгода, после того, как эти деньги будут напечатаны", - заявил Президент Беларуси.