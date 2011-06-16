Аль-Каиду возглавил египтянин

Международная террористическая сеть "Аль-Каида", лишившейся недавно своего прежнего лидера Усамы Бен Ладена, избрала ему преемника.

Новым лидером стал 59-летний египтянин Айман аз-ЗАВАХИРИ, сообщает NEWSru.

Ранее большинство экспертов заявляли, что именно аз-ЗАВАХИРИ, считавшийся "человеком номер два" в "Аль-Каиде", станет преемником бен Ладена. Однако временно исполняющим обязанности руководителя оперативного штаба "Аль-Каиды" после того, как был ликвидирован бен Ладен, стал египтянин Сейф аль-АДЛЬ.

Аз-ЗАВАХИРИ, местонахождение которого не известно, приветствует прокатившиеся по арабским странам массовые беспорядки и призывает жителей Саудовской Аравии присоединиться к ним.