Часть Европарламента не хочет «мешать» Януковичу и Азарову

Социалисты и объединенные левые Европарламенту не будут поддерживать резолюцию, в которой выражена обеспокоенность относительно преследования оппозиции в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили представители этих групп во время дебатов “Дела Юлии Тимошенко и других членов бывшего правительства”, которые проходят сейчас в Страсбурге.

“”Это не наше дело – вмешиваться во внутренние дела”, - объяснил, в частности, позицию социалистов депутат Кристиан ВИГЕНИН (Болгария).

Он отметил, что сейчас правительство Украины пытается реализовать реформы и бороться с коррупцией, и ему не нужно мешать.

Депутат Ярослав КОЛИЧЕК (Чехия) от объединенных левых также сообщил, что его группа не будет поддерживать резолюцию по ситуации в Украине, в которой выражается обеспокоенность относительно “избирательного преследования” представителей оппозиции.